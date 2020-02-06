ظهور مفاجئ لمحمد رمضان في منزل عادل إمام ووصلة غنائية مع حفيدته

الخميس 6 فبراير 2020

محمد رمضان

هالة رامي إمام حفيدة عادل إمام نشرت فيديو يجمعها مع محمد رمضان، أطلا سوياً وهما يلقيان التحية للمتابعين، ثم قام الفنان الشاب بتقبيل رأسها قبل أن يغنيها مقطعاً من أغنية "بوم".

وحرص محمد رمضان على لف الكاميرا من أجل إظهار باقي أحفاد عادل إمام، الذين ألقوا التحية على المتابعين فور تصويرهم.

ظهور محمد رمضان المفاجئ في منزل عادل إمام أثار فضول الجمهور، الذين تساءلوا هل سوف يجمع بينهما عمل؟ وما السر هذه الزيارة؟ خاصة وأن الفنان الشاب سبق وأن كشف عن إحراج الزعيم له مرتين من قبل.

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وكان محمد رمضان كشف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc" منذ عامين تقريباً، أن عادل إمام أحرجه مرتين دون معرفة السبب، فجاءت المرة الأولى عندما رفض مشاركته في فيلم "حسن ومرقص"، رغم أن النجم عمر الشريف هو من رشحه لهذا الدور، وبعد رفض الزعيم عرض عليه الراحل عمر الشريف وقتها دوراً أقل مساحة ولكن المفاجأة أن عادل إمام رفض وجوده في الفيلم من الأساس.

كما أضاف محمد رمضان أن عادل إمام أحرجه للمرة الثانية، عندما رفض ظهوره في مسلسل "عوالم خفية" عندما طلب مشاركته في العمل من ابنه الفنان محمد عادل إمام.

وأكد محمد رمضان إنه لا يعلم سر رفض عادل إمام له، ولكن له الشرف أن يعمل معه، فأن يرغب أن يطل ولو في مشهد واحد في أي عمل له، لأن الظهور مع الزعيم شرف كبير لأي فنان.