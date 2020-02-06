هذه كلمات تركي آل الشيخ في أحدث ظهور بعد نجاح جراحته الدقيقة بالرأس

الخميس 6 فبراير 2020

تركي آل الشيخ

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن تطور حالته المرضية في أحدث ظهور بعد نجاح جراحته الدقيقة بالرأس.



وقال تركي آل الشيخ إنه صار بخير حال بعد نجاح العملية ويتبق له أسبوعين فقط تحت الملاحظة قبل أن يسمح له الأطباء بالعودة للمملكة العربية السعودية.

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موجهاً في الوقت ذاته شكره وامتنانه لكل من سأل عنه خلال فترة مرضه بداية بأصحاب السمو أمراء المملكة وحتى زملائه في هيئتي الرياضة والترفيه بالسعودية، ومعبراً عن اشتياقه الشديد للعودة لوطنه.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخراً أن رئيس هيئة الترفيه السعودية قد خضع لتلك الجراحة الدقيقة بعد أن عانى من نزف متقطع واضطرابات في النوم، وضعف في ضخ الدم إلى الأطراف، وذلك نتيجة إصابته بورم في الرأس يقع بالقرب من الغدة.

الجدير بالذكر أن تركي آل الشيخ قد لاحقته الشائعات مؤخراً والتي وصل بعضها إلى نشر أخبار كاذبة عن وفاته، مما دفعه للرد بشكل عملي بمقطع فيديو ساخر عبر حساباته على السوشيال ميديا.