مرسيدس بقيمة 150 ألف دولار هدية من حبيبة كريستيانو رونالدو في عيد ميلاده

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت الحسناء الإسبانية جورجينا رودريغيز حبيبها لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده الـ 35، إذ أهدته سيارة فارهة من نوع مرسيدس.

وظهرت علامات الدهشة والتعجب والسعادة على وجه نجم فريق يوفنتس الإيطالي عندما خرج من المطعم الذي كان يتناول فيه العشاء برفقة حبيبته ليجد سيارة رباعية الدفع من طراز AMG G63 بانتظاره.

والتقطت جورجينا رودريغيز (26 عاماً) ردّ فعل حبيبها في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على انستغرام وعلّقت عليه كاتبة بالإسبانية ما معناه “مبروك لرجل حياتي، كم أرغب أن ننقل حبنا داخل سيارتك”.

السيارة التي تُعتبر الأقوى في السوق بين فئة السيارات الرباعية الدفع خارج المسار تبلغ قيمتها حوالى 150 ألف دولار.