عبد الله الرويشد يحذف كاظم الساهر من مجموعة واتساب: لا يتكلّم!

متابعة بتجـــــــــرد: خلال حلوله ضيفاً على برنامج “Carpool Karaoke“، سأل مقدّم البرامج هشام عبد الرحمن الفنان الكويتي عبد الله الرويشد عن أسماء النجوم الّذين قد يضمّهم إلى مجموعةٍ على تطبيق واتساب. واختار عبد الله الرويشد كلّ من كاظم الساهر وأحلام الشامسي ونوال الكويتية وأصالة نصري وحسين الجسمي وفايز السعيد وماجد المهندس ورابح صقر. كما طلب هشام عبد الرحمن من ضيفه عبد الله الرويشد حذف شخصين من المجموعة، فأخرج كلّ من رابح صقر وكاظم الساهر، قائلاً “كاظم ما يسولف” أي لا يتكلّم كثيراً.

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