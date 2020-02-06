“هالك” يحارب الملوثات الكيميائية من أوروبا

متابعة بتجـــــــــرد: دعا الممثل والناشط البيئي الأمريكي مارك رافالو المعروف بدور “هالك” في سلسلة أفلام “أفنجرز”، الأوروبيين الأربعاء من بروكسل، إلى أن يكونوا “أبطالاً” في محاربة الملوثات الكيميائية، وهو موضوع فيلمه الجديد “دارك ووترز”.

ويؤدي رافالو فيه دور المحامي روبرت بيلوت الذي قاد معركة قانونية طويلة ضد الشركة الأمريكية العملاقة «دوبون» نيابة عن نحو 70 ألف شخص ممن تلوثت مياه الشرب التي تصل إلى منازلهم بحمض فلوروأوكتانويك في ولاية فيرجينيا.

وتبقى المركبات المشبعة بالفلور التي تستخدم في تصنيع أواني الطبخ المضادة للالتصاق وفي بعض مواد تغليف الأغذية إضافة إلى الطلاء المضاد للبقع، لفترة طويلة جداً في الطبيعة ويشتبه بأنها تسبب السرطان واختلالاً في الغدد الصماء.

خلال مؤتمر صحافي عقد في البرلمان الأوروبي، إلى جانب المخرج تود هاينز وروبرت بيلوت، قال مارك رافالو الذي أنتج الفيلم إن “الأمور بدأت تتحرك أخيراً في هذه القضايا بعد 4 عقود من اللامبالاة.”

وأطلق الممثل حملة “فايت فوريفر كيميكلز” داعياً السلطات إلى تعزيز تنظيم هذه المواد. وقال رافالو “كان من الصعب علينا أن نجعل الأمور تتحرك على المستوى الفيدرالي، حتى مع هذا الفيلم، لذلك يا رفاقي عليكم أن تكونوا أبطالاً”.