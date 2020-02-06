بشرى: أنا بخير ولا داعي للشائعات

متابعة بتجـــــــرد: طمأنت الفنانة المصرية بشرى جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بالتهاب رئوي استدعى نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت بشرى صورة لها على سرير المرض، عبر “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “شكراً لكل الأصدقاء والزملاء والجمهور الذي غمرني باهتمامه والسؤال على صحتي، أنا الحمد لله بخير، وتركت المستشفى أمس بعد قضاء 3 أيام نظراً لأنني مريضة حساسية موسمية لم تُعالج بشكل صحيح أدت إلى حساسية ربوية حادة وصعوبة تنفس”.

وأضافت: “كل الشكر لطبيبي المعالج الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب وعالجني، لأنه يعلم طبيعة الحالة منذ سنوات، أرجو عدم نشر شائعات ليس منها أي فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعي لها، أنا حالياً في المنزل أتلقى باقي العلاج ومطلوب الراحة طبقاً لتعليمات الطبيب، شكراً”.