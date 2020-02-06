صالح الجسمي يهاجم مها محمد بعد دفاعها عن مريم حسين! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتح الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي النار على الفنانة الكويتية مها محمد بعد نشرها مقطع فيديو تعلن تضامنها مع الفنانة المغربية مريم حسين، التي تم الحكم عليها بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن دولة الإمارات بسبب اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا".

وقال الجسمي، في مقطع فيديو له عبر "سناب شات": "ردي على هالممثلة الكويتية اللي بدأت تتباكى على بنت مريم حسين وسويت لنا هوليلة وقيلم.. طيب انتي زوجك أولى انك تتباكي على أولاده اللي هو بعد ما خلعته زوجته تارك ٣ أولاد كلهم دون العشر سنوات دون فلس وبدون سؤال".

وأضاف: "هدول يا فنانة يا خليجية مو أولى إنك تسترين عنهم ماهو زوجك جنبك على فراشك.. لاتنهي عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت ذلك".

وتابع: "رسالتي للفنانة الكويتية مها محمد لا تتدخلي فيما لا يعنيكي حتى لا تلاقي ما لا يرضيكي.. لا تدخلي في حكم قضاء بلادي ما حدا بيدخل في قضاء بلادك.. مثل ما بنثق في القضاء الكويتي ثقي في القضاء الإماراتي.. من ارتكب حماقة وجرم يتحمل مابيجي".

واختتم حديثه برسالة تهديدية لها، قائلا: "وما تيجبي سيرتي خليكي مع الرقاصة شهاب.. وكل ما حطتي خلال هاليومين انا موثقه وراخ اتخذ إجرائي معك بالقانون ".

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وكانت الفنانة الكويتية مها محمد قد أبدت تعاطفها الكبير مع الفنانة المغربية مريم حسين بالرغم من الخلافات السابقة بينهما، من خلال نشرها مقطع ظهرت فيه، قائله: "أنا انصدمت من الخبر لما شوفت مقطع بنت مريم حسين وهي قاعدة تبكي تقطع قلبي حرام لأننا أمهات وعندنا عيال وعندنا بنات".

وأضافت: "ما يستاهل الموضوع أنا يمكن صارت مشاكل بيني وبين مريم حسين وصارت قضايا وخلاص قلنا عشان البنوتة وصار في تنازلات خلاص يعني البني آدم خطاء يعني الله يسامح عبيده ما يسامحون هذه مصيبة".

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت، منذ أيام ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرا يليه الإبعاد عن الدولة.

وألقت الشرطة الإماراتية القبض على مريم حسين، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي بشأن اتهامها بـ"هتك عرض بالرضا" في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.