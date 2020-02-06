شاهدي آخر صور كريك دوغلاس قبل وفاته.. إحداها مع 4 أجيال من أحفاده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجعت عائلة دوغلاس بوفاة كَبيرها الممثل العالمي "كريك دوغلاس" يوم أمس الأربعاء، حيث فارق الحياة في منزله الواقع في ضواحي بيفرلي هليز الراقية عن عمر ناهز الـ 103 أعوام.

وشاركت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية آخر صورة عائلية للراحل كريك، تم التقاطها في شهر أغسطس من عام 2019، ونشرتها كيلسي دوغلاس أحد حفيدات كريك.

وما يثير الاهتمام في الصورة هو جلوس دوغلاس مع 4 أجيال من أحفاده، حيث تم التقاطها في منزل ابنه الممثل العالمي "مايكل دوغلاس" وزوجته الممثلة العالمية "كاثرين زيتا جونز" الذي يقع أيضا في ضواحي بيفرلي هيلز، عِلما بأن كريك ترك بعد وفاته زوجته آن بايدنز البالغة من العمر 65 عاما، وأبناءه الثلاثة مايكل وجويل وبيتر.

وظهر كريك وهو يجلس على رأس الطاولة وظهر فيها ابنه مايكل، 75 عاما وزوجته كاثرين 50 عاما، بالإضافة إلى أبنائهما ديلن 19، وكاريز 16.

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أمّا آخر صورة نُشرت لكريك قبل وفاته، فكانت قد التقطت في شهر سبتمبر من العام الماضي من قِبل زوجة ابنه كاثرين، حيث كانت تجلس بجانبه وتمسك بيده بينما كانا ينظران إلى عدسة الكاميرة.

وكان الممثل العالمي "مايكل دوغلاس" قد كشف عن أنباء وفاة والده "كريك دوغلاس" من خِلال بيان عاطفي قال فيه: "بحزن شديد نعلن أنا وأخواي أن كيرك دوجلاس تركنا اليوم في سن 103".

واستطرد مايكل في بيانه: "بالنسبة للعالم، لقد كان أسطورة وممثلا من العصر الذهبي للأفلام، وعاش جيدا في سنواته الذهبية. إنه إنساني التزم بالعدالة والقضايا التي كان يؤمن بها واضعا معيارا لنا جميعا للتطلع إليه. لكن بالنسبة لي ولأشقائي جويل وبيتر، كان ببساطة الأب، ولكاثرين الحمو الرائع، ولأحفاده الجد المحب، ولزوجته آن، الزوج الرائع. واسمحوا لي أن أنهي كلماتي بما أخبرته به في عيد ميلاده الأخير، التي ستظل دائما صحيحة. أبي - أنا أحبك كثيرا وأنا فخور جدا بأن أكون ابنك".

ومن جانبها، نعت "كاثرين زيتها جونز" حماها الراحل قائلة: "إلى عزيزي كريك، سأحبك لبقية حياتي.. مشتاقة لك من الآن، نم جيدا".