ماجد المهندس يطرح قاضي غرام

طرح الفنان الكبير ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل عنوان "قاضي غرامي" وذلك عبر قناة شركة روتانا علي "اليوتيوب". أغنية "قاضي غرامي" كلمات سعودي والحان الموسيقار طلال وتوزيع موسيقي خالد عز ومكس وماستر عمرو هاشم. ويشار الي ان اخر اعمال ماجد المهندس أغنية تحمل عنوان "ياللي احبك موت" والتي حققت 3 ملايين مشاهدة بموقع "اليوتيوب". Advertisements قد يهمك ايضاً: ماجد المهندس يقبّل يد أصالة نتيجة الثناء الذي سمعه من النجمة السورية ماجد المهندس يطرح "حلم وحقيقة" في وداع 2019

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