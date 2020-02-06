إيراد "رأس السنة" يقترب من 200 ألف جنيه في أول أيام عرضه

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأربعاء 5 فبراير، فيلم "رأس السنة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه إيراد قُدر بـ196 ألفًا و532 جنيهًا.

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر، وبطولة شيرين رضا، وإياد نصار، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتي، وجيهان خليل.

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