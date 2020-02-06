لقاء الخميسى تهنئ محمد عبد المنصف بعيد ميلاده

هنأت النجمة لقاء الخميسى، زوجها حارس مرمى فريق وادى دجلة محمد عبد المنصف بعيد ميلاده، وذلك من خلال مقطع فيديو بصوت أغنية لشيرين عبد الوهاب، يتضمن صورا تجمعهما، نشرتها لقاء عبر حسابها على انستجرام، وعلقت لقاء على الفيديو قائلة "كل سنه وانت طيب وناجح ومكمل ومصدق في حلمك .. كل سنه وانت حبيبي وسندي وأبو ولادي وحياتنا كلها .. ربنا يخليك لينا واللي بيحبوك .. بنحبك .. لقاء .. ادهم .. آسر".

وكانت لقاء الخميسى، قد أكدت أنها قررت خوض تجربة الغناء، وأنها تجهز فرقة موسيقية وأن الأغانى التى ستقدمها ستكون أغانى مصرية فقط، وأنها تحب التنوع والتغيير فى الأدوار التى تقوم بتقديمها لأن هذا التنوع يعتبر هو التحدي للفنان وأنها تقوم بدراسة أى شخصية تقوم بتقديمها للجمهور.

وذكرت لقاء أنها "طباخه ماهرة" وتقوم بإعداد جميع أنواع الأطعمة المصرية بالإضافة إلى بعض الأكلات المغربية ولكنها لا تستطيع أن تقوم بتحضير عدد من الأطعمة المعقدة مثل "المحشى"، مشيرة إلى أن أبنائها لايحبون تناول الأطعمة من أى أشخاص آخرين.

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