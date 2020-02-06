ليلى علوي تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان البحرين السينمائي

اختارت إدارة مهرجان البحرين السينمائي، الفنانة ليلى علوي لتترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية، وذلك خلال دورته الأولى التي تنطلق في الفترة من 4 إلى 8 مارس.

وجاء اختيار إدارة المهرجان للفنانة لما تتمتع به من خبرة بالمجال السينمائي بخلاف توليها رئاسة العديد من لجان التحكيم في العديد من المهرجانات الدولية والخليجية.

وتضم اللجنة في عضويتها أيضًا كلًا من الفنان السعودي إبراهيم الحساوي والناقد أمين صالح، أما لجنة مسابقة أفلام الطلبة والأفلام الوثائقية فتضم المنتج فريد رمضان، الناقد البحريني حسن حداد، والدكتور محمد السيد.

كما تضم لجنة أفلام مسابقة مركز تفوق فيترأسها الممثل والمخرج البحريني جمعان الرويعي، وتضم بعضويتها فاطمة ربيعة عضو المركز، والفنانة البحرينية أمينة القفاص.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أمنية ليلى علوي من شريف عرفة والمخرج يكشف كواليس آخر مشهد لأحمد زكي

ليلي علوي تستعيد ذكرياتها مع نور الشريف