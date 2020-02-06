"بين بحرين" يفوز بأفضل أفيش من جمعية الفيلم للسينما المصرية

فاز فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة بجائزة أفضل أفيش، من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، وذلك رغم عدم مشاركة الفيلم في المهرجان حيث ارتأت إدارة الدورة الـ 46 أن الأفيش نجح في تقديم صورة بصرية من روح الفيلم، بالإضافة لكونها إبداعا أصليا، وهو من تصميم ماهر دياب المدير الفني والشريك المؤسس في MAD Solutions، ويُقام حفل توزيع الجوائز في سينما رينسانس عماد الدين يوم السبت 8 فبراير الساعة 6 مساءً بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

جائزة جمعية الفيلم هي الخامسة في مسيرة بين بحرين بعد جوائز أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتي نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية، وذلك في عرضه الأول بـمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

ومؤخرا شارك في عدة مهرجانات عربية وعالمية منها مهرجان السجادة الحمراء بفلسطين، مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان بالأردن، مهرجان Religion today بإيطاليا، وفي الدنمارك ضمن مهرجان أرهوس للفيلم العربي، وفي ألمانيا ضمن مهرجان الفيلم العربي في توبنغن، ومهرجان موسترا دي فالنسيا بإسبانيا.

وفي مصر انطلق بين بحرين تجاريا في دور العرض المصرية، كما عُرض مرتين في سينما الزمالك، وفي سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وفي سينما معرض الكتاب الدولي، كما عُرض في مناسبة خاصة أقامها المجلس القومي للمرأة بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في قاعة كريم بسينما زاوية، احتفالاً بانطلاقة الفيلم الناجحة في المهرجانات، فالفيلم هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية، وذلك إيمانا منهم بدور السينما الهام في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.

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أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها، كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية. الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.

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