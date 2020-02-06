حكيم يطرح أغنيته الجديدة "الله يسامحك"

طرح الفنان حكيم، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أغنيته الجديدة "الله يسامحك"، من أحدث ألبوماته الغنائية "الراجل الصح". الأغنية من كلمات أمل الطائر، وألحان حسام الدين مصطفى وهاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق. وطرح حكيم حتى الآن عدة أغاني من ألبومه الجديد، هي "آه بحبه"، "ليلة بمبي"، "رقصوني"، "سيبونا في حالنا"، "الجرسون"، "رقصوني"، "الموضة السنة دي"، "الصعيد يا دولة". Advertisements قد يهمك أيضا: أغنية "سيبونا في حالنا" لـ حكيم تحصد 4.3 ملايين مشاهدة حكيم يطرح أغنية "رقصوني" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب

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