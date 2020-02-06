مي فاروق تحيي حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش 13 شباط

تحيي المطربة مي فاروق، حفلا غنائيا يوم الخميس الموافق 13 فبراير، بمناسبة ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم. الحفل يقام على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساء، بقيادة المايسترو سليم سحاب. وتستعد "مي" لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "الشتا"، خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات إبراهيم محمد، وألحان محمدي، وتوزيع أحمد أمين. Advertisements قد يهمك ايضاً: زيجات سرية وعُرفية في حياة أم كلثوم وسر غضبها من سيد مكاوي كارول سماحة تشعل مسرح أوبرا جامعة مصر بأغاني أم كلثوم وداليدا

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