رويدا عطية تطرح كليب "حدا تاني" خلال أيام

تستعد الفنانة السورية رويدا عطية، طرح أحدث كليباتها الغنائية "حدا تاني"، خلال ايام، وذلك عبر قناتها الرسمي بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع إيلي نستا، والكليب من إخراج سامر محمود.

يذكر أن رويدا عطية، تحيي حفل غنائي بمصاحبة الفنان اللبناني سعد رمضان، في العاصمة الألمانية برلين، يوم السبت الموافق 15 فبراير المقبل، احتفالا بعيد الحب.

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