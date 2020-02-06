تعرف على الفيلم الذي أيقظ شغف ماريان خوري بالتصوير

بالرغم من علاقتها الوثيقة بالمخرج يوسف شاهين، وتوليها مسؤولية الإنتاج في أفلامه، أكدت المنتجة والمخرجة ماريان خوري أنها كانت تخاف الكاميرا والتصوير، ولا تعتقد أن لديها من الأساس من تقوله على الشاشة، لكن حوارا عفويا مع ابنتها سارة في باريس استطاع، بعد أن استمر لعشر ساعات تقريبا، تغيير موقفها.

بعد ذلك الحوار، كما روت ماريان خوري للإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة العربية الحدث، تبلورت لديها رؤية لشكل فيلم كانت فكرته تدور بتفكيرها، يحكي عن والدتها، ويومها فقط اطمأنت إلى أن لديها بالفعل فيلم يمكن أن تحكيه كما حكته لابنتها، وللجمهور في فيلمها الوثائقي "إحكيلي".

وأوضحت ماريان خوري أنها بدأت تهتم بالتصوير خلال تواجدها بمهرجان "كانّ" السينمائي، حيث شاهدت الفيلم الدنماركي The Idiots للمخرج لارس فون ترايير، ولم تصدق أن فيلما صنع بكاميرا صغيرة يمكن أن يعرض بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وعلى شاشته الكبيرة، ونتيجة لذلك سعت للحصول على الكاميرا بمساعدة يوسف شاهين.

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