شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر إسلام خليل يقدم قصيدة لفيروس كورونا على طريقة شعبولا.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الشاعر الغنائي إسلام خليل قصيدة جديدة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد المنتشر حاليًا في الصين، بعنوان "كورونا الحلزونة"، حيث قام بأدائها على طريقة صديقه الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث افتقده إسلام بشدة لاسيما أنهما كونا ثنائيًا شهيرًا طوال السنوات الماضية، وكان دائما ما يكتب إسلام خليل قصائده ويغنيها شعبولا.

وتقول كلمات الأغنية:

- الحلزونة ياما الحلزونة.. أل يعنى كانت ناقصة كرونا

- مرض خطير وملهش كبير ويموّت..لا دا الحكاية كبرت يا ناس واحلوّت

- أنفلوانزا الطيور خطير غير انفلوانزا الخناذير خد بالك منه ليجيلك غدر وتتحجز وتقعد في الحجر

- اشرب ينسون ومية ولمون وافتح شباك البلكونة..الحلزونة ياما الحلزونة

- كورونا أصبح زى الشبح على العالم طل.. كورونا مرض مش بس عرض وعاوزله حل

- دا مش فانوس صيني وتليفون.. دا وباء وجاى زى المجنون

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- مسكت فرخة دبحت حمامة نصيحة منى البس كمامة وبلاش تبوس احسن تلوص

- ولا حتى تنفخ بالونة..الحلزونة ياما الحلزونة..آل يعنى كانت ناقصة كورونا

وطرح إسلام خليل مؤخراً عبر ”الخليج 365” أغنية بعنوان "آخر كلام قالهولى"بمثابة ديو يجمعه مع المغني الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث بدأ الفيديو من خلال صوت شعبولا الذي يتحدث عن صداقته مع الشاعر إسلام خليل بقوله:"حياتي مع اسلام خليل كلها ذكريات، ومن ساعة ما عرفته كل أيامنا ذكريات حلوة"، ثم تبعه الديو الغنائى.

وشكل إسلام خليل مع الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم ثنائيا بعدما التقيا فى إحدى حفلات الزفاف، وطلب منه كتابة أغنية "صادق يا خيشة"، ومن بعدها تعاون معه فى العديد من اﻷغانى التى لاقت جماهيرية كبيرة، منها: "حبطل السجاير، مابتهددش، أنا بكره إسرائيل" كما كتب اﻷغانى ﻷفلام "عسكر فى المعسكر، فيلم هندى، اللى بالى بالك، مواطن ومخبر وحرامى".