شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل عمرو دياب فى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجهة المنظمة لحفل الهضبة عمرو دياب بمدينة جدة السعودية نفاد تذاكر الحفل بالكامل، والمقرر إقامته فى منطقة سما الغربية، غدا الجمعة.وكشفت الهيئة العامة للترفيه السعودية والمنظمة للحفل عن نفاد جميع التذاكر قبل أيام من موعد الحفل، ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، إذ أحيا حفلا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.

ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم ١٢ فبراير الجارى، بعد أن طرح بروموهات 3 أغنيات من الألبوم عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وهى "عم الطبيب" ، "هيعيش يفتكرنى" ، و"ياروقانك".

تقول كلمات أغنية "هيعيش يفتكرنى": "أنا قُلت اللى محدش قاله.. وعملت اللى محدش عمله.. يفارقنى أنا راضى وماله.. بكرة هيعرف غلطة عمره".

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ونشر عمرو دياب صورة له عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020"، وهو الحدث الذى ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضى.

وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.