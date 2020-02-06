شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام تحصد جوائز مهرجان جمعية الفيلم والان مع تفاصيل الخبر
أما فيلم "الفيل الأزرق" فقد حصل على جائزة أحسن مكياج لطارق مصطفي، وأحسن مكساج صوت لأحمد أبو السعد بينما حصلت ناهد نصر الله علي جائزة أحسن مصممة ملابس ، كما حصل الموسيقار هشام نزيه علي جائزة الموسيقي، واخيرا حصل المونتير أحمد حافظ علي جائزة أحسن مونتاج.
بينما حصل الفنان محمد سعد علي جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم الكنز 2، بينما حصل الفنان ماجد الكدواني علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوره في فيلم "الضيف"، بينما حصل باسم سمرة علي جائزة أحسن ممثل دور ثاني عن دوره في فيلم "ولاد رزق2"، أما مهندس الديكور علي حسام فحصل علي جائزة الديكور عن فيلم "الضيف" بينما حصل مدير التصوير أحمد يوسف علي جائزة أحسن تصوير عن فيم "خيال مآتة"، بينما حصل فيلم "بين بحرين" علي جائزة أفضل أفيش.
كما أعلنت إدارة المهرجان عن جائزة أعضاء الجمعية والجمهور من خلال الاستفتاء اليومي الذي يقام بعد العروض حصل فيلم"الضيف" للمخرج هادي الباجوري علي أعلي الأصوات، وسيتم توزيع الجوائز والتكريمات في الثامن من فبراير الجاري بسينما محمد فريد بشارع عماد الدين.
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