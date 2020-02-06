شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انتهاء بروڤات حفل "ليلة حب" لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى أمس المايسترو محمد عثمان والنجمات الخمس "مى فاروق، هلا رشدى، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لاحود" من بروفات حفل "ليلة حب" لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك ضمن مشروع ليالى سهرات زمان، ويقام الحفل غدًا الجمعة 7 فبراير على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، فى تمام السابعة والنصف مساء .

وأعلن المايسترو "محمد عثمان" أن حفل الغد الموافق الجمعة 7 فبراير سيكون لمقاطع أغانى أم كلثوم وغنائها بنفس الطبقات الموسيقيّة ونفس شكل الفرقة، وهو حلم من أحلامه التى بات يحلم بتحقيقها.

وكانت مى فاروق، وريهام عبد الحكيم، قد شاركتا عددا من نجوم دار الأوبرا المصرية فى حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية وأقيم الحفل على مدار يومين على مسرح أبوبكر سالم.

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وتعتبر مى فاروق واحدة من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية، إذ بدأت مشوارها الفنى فى سن مبكرة، وانضمت إلى كورال الأطفال بدار الأوبرا المصرية، وتتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب، وعندما التقت الجمهور أول مرة على مسرح دار الأوبرا المصرية لم تكن تجاوزت الثامنة من عمرها، وتجيد تقديم أغانٍ طربية عديدة لعمالقة الفن العربي، من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية، كما طرحت عددًا من الأغاني الخاصة وأغاني المسلسلات .