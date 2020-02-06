شكرا لقرائتكم خبر عن لابسه زى فخر العرب.. راندا البحيرى بـ"ترنج" محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة راندا البحيرى، صورًا مع جمهورها على إنستجرام، حيث قلدت النجم المصرى المحترف في صفوف نادى ليفربول وظهرت مرتدية ملابس مشابهة للنجم محمد صلاح، وعلقت قائلة: "محمد صلاح في ليفربول وأنا في برنسيس التجمع".







يشار إلى أن الفنانة راندا البحيرى، شاركت في فيلم "أسوار عالية"، حيث جسدت دور فتاة لديها طموحات وأحلام كبيرة تحاول الوصول إليها، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانة رانيا يوسف وأحمد العوضى وانتصار وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، ومدير التصوير حازم العتر، وإخراج هشام العيسوى وتدور أحداثه فى إطار عالم المخدرات.

وانتهت راندا البحيرى من تصوير عدة مشاهد من فيلم "باركود 615" التى تدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال، بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الفنان محمد عز وطارق صبرى.

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وكانت آخر أعمال راندا البحيرى مشاركتها فى مسلسل "رسايل" مع النجمة مى عز الدين الذى عرض فى موسم رمضان 2018، بينما آخر تعاون بينها وبين محمد رجب فى فيلم "صابر جوجل" من إخراج محمد حمدى والذى عرض فى عام 2017.



