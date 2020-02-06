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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعاونها مع تامر حسنى فى "اطمن".. عاليا تستعد لطرح "روق علينا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة عاليا، إلى العودة من جديد لخوض تجربة الغناء بعد تعاونها منذ عدة سنوات مع الفنان تامر حسنى، فى أغنية "اطمن" إذ تطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "روق علينا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وروجت "عاليا"، لأغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بنشرها بوستر تشويقى للأغنية، التى كتب كلماتها ولحنها عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى وتتمنى عاليا أن تحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها، مؤكدة أن الفيديو كليب يضم أكثر من مفاجأة.
جدير بالذكر أن تامر حسنى اكتشف موهبة عاليا منذ أكثر من 10 أعوام إذ تعاونت معه فى أغنية "اطمن" وهى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" الذى صدر عام 2010.
ويستعد النجم تامر حسنى، لإحياء حفل غنائى ضخم، يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجارى، فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقدم "تامر"، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسينى ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالى عينى"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "عيش بشوقك"، والألبوم الجديد.
وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" فى الأراضى السعودية ويستغرق التصوير هناك حوالى أسبوع، وتجمع المشاهد بين تامر حسنى وماجد الكدوانى وحلا شيحة، حيث يُعد "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.
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