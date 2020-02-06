شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس ابنة غادة عادل بـ "ليالينا" وتقع فى أزمة مع ميدو عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة الشابة رنا رئيس في مسلسل "ليالينا" بطولة النجوم غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى ، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح "حمصة"، حيث تجسد رنا في أحداث المسلسل ابنة غادة عادل التي تدعى "مريم"، وخلال الأحداث تتعرض "رنا " لأزمة مع الفنان ميدو عادل، تقلب حياتها راساً على عقب، وتتوالى الأحداث .





وفى سياق متصل، كان قد احتفل صناع وأبطال مسلسل "ليالينا" بانطلاق التصوير، حيث تم إحضار تورتة العمل فى حضور المخرج أحمد عبد الفتاح والفنانين صابرين، خالد الصاوى، إياد نصار، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى والمنتج الفنى يحيى ممدوح، وذلك بعدما بدأ تصوير أول مشاهد العمل فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى بالزمالك.

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مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوى، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيرى، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.

رنا رئيس شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "شبر ميه" مع نجلاء بدر وأحمد السعدنى، والذى عرض الشهر الماضى، محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته ندى موسى، محمد على رزق، وعدد كبيرمن الفنانين، تأليف شريف رزق الله، وغخراج طارق رفعت.





يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.



