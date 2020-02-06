بالصور| شهيرة ورجاء حسين تصلان عزاء نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة شهيرة على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنانة الراحلة نادية لطفي، ووصلت منذ قليل إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

Advertisements

كما تواجدت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، وكذلك الفنانة إلهام شاهين، وعدد كبير من نجوم الفن، بينهم "محمود قابيل، نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، عزت العلايلي، سمير صبري، زكي فطين عبدالوهاب، الإعلامي مفيد فوزي، المنتج صبري علم الدين".

نادية لطفي توفيت يوم الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية شديدة، وشُيعت الجنازة ظهر أمس الأربعاء، من مسجد مستشفى المعادي، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

نادية لطفي أحد أهم نجمات الصف الأول، في العصر الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددًا من الأعمال الهامة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، "أبي فوق الشجرة"، "الخطايا".