نجلاء بدر زوجة محمد رمضان في "البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تشارك الفنانة نجلاء بدر في بطولة مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وأعلنت نجلاء في بيان لها، أنها تجسد شخصية زوجة رضوان البرنس، الذي يجسده محمد رمضان، وتربطها علاقة عاطفية به لأبعد الحدود، وذلك لما تشاهده فيه من أفعال وتصرفات ومواقف شهامة وصلة رحم تجاه أقاربه وأصدقائه وإصراره على تنفيذ وصية والده بعد وفاته، الأمر الذي يجعلها تنظر إليه نظرة فارس أحلامها وغيرها من الأحداث.

وقالت نجلاء، أن العمل يسوده مشاعر من الأخوة والمرح والسعادة بينها وفريق العمل بالكامل أثناء فترات التصوير التي تمتد لساعات طويلة.

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وأشارت نجلاء، إلى أن اسكريبت العمل يتضمن حبكة درامية مختلفة عما قدمت من قبل وهذا ما شجعها على خوض الوجبة الفنية الدسمة التي تقدم للجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "البرنس" في إطار من الإثارة والتشويق حول صراع الإخوة بينهم وبعض بعد وفاة الأب لعدة أسباب مختلفة، وغيرها من الأحداث.

يُذكر أن مسلسل "البرنس" من بطولة الفنان محمد رمضان، نجلاء بدر، روچينا، أحمد زاهر، نور اللبنانية، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلى وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامى.