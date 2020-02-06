بالصور| سمير صبري وزكي فطين عبدالوهاب في عزاء نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل منذ قليل، إلى عزاء الفنانة نادية لطفي المُقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، الفنان سمير صبري، والفنان زكي فطين عبدالوهاب، والإعلامي مفيد فوزي، والفنان عزت العلايلي.

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وكان عدد من نجوم الفن توافدوا على العزاء، بعد صلاة المغرب، بينهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنان محمود قابيل، والفنانة إلهام شاهين.

نادية لطفي توفيت يوم الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية شديدة، وشُيعت الجنازة ظهر أمس الأربعاء، من مسجد مستشفى المعادي، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

نادية لطفي أحد أهم نجمات الصف الأول، في العصر الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددًا من الأعمال الهامة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، "أبي فوق الشجرة"، "الخطايا".