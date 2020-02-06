بدء توافد نجوم الفن على عزاء نادية لطفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توافد عدد من نجوم الفن على عزاء الفنانة الكبيرة نادية لطفي، والذي بدأ منذ قليل، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في مقدمة الحضور نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الفنان محمود قابيل، والفنانة إلهام شاهين.

نادية لطفي توفيت يوم الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية شديدة، وشُيعت الجنازة ظهر أمس الأربعاء، من مسجد مستشفى المعادي، إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

نادية لطفي أحد أهم نجمات الصف الأول، في العصر الذهبي للسينما المصرية، قدمت عددًا من الأعمال الهامة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، "النظارة السوداء"، "للرجال فقط"، "السمان والخريف"، "أبي فوق الشجرة"، "الخطايا".