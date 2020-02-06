تعرف على أسعار تذاكر حفل بهاء سلطان في ساقية الصاوي‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
أعلن الفنان بهاء سلطان، استعداده لإحياء حفل غنائي يوم 6 مارس المُقبل، في ساقية الصاوي بالزمالك .
وكشفت إدارة ساقية الصاوي، عن أسعار تذاكر الحفل المُقرر أن يحييه بهاء، إذ طرحته عبر الحجز الاليكتروني، وقسمت أسعار التذاكر إلى 5 فئات، وهي: 257، 307، 357، 407، 457 جنيها.
يُذكر أن بهاء سلطان ظهر مؤخرًا في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، وتحدث عن خلافه مع المنتج نصر محروس، والذي يتسبب في غيابه عن الساحة الغنائية.
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