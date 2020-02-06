كيف تناولت الأعمال الفنية قضية "ختان الإناث"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في مثل هذا اليوم من عام 2003، أعلنت السيدة الأولى لدولة نيجيريا "ستيلا أوباسانجو" رفضها ختان الإناث، حتى اعتمدته الأمم المتحدة ليصبح 6 فبراير هو اليوم العالمي لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (رفض ختان الإناث).

ومنذ عام 2008، أصبح ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

ولأن السينما جزء لا يتجزأ من المجتمع، فقد سلطت العديد من الأعمال الفنية الضوء على مخاطر هذه الظاهرة، والأذى النفسي الذي يصيب الفتيات طيلة حياتهن، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

بين بحرين

يُعد أحدث الأفلام التي ناقشت ظاهرة "ختان الإناث"، وتقوم والدة بطلة الفيلم بالتعاون مع زوج ابنتها، بإجراء عملية ختان للحفيدة في غياب الأم، وتُصاب الفتاة بنزيف حاد يتسبب في موتها.

فيلم "بين بحرين" تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج أنس طلبة سيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس.

الفيلم حصد العديد من الجوائز وعُرض في عدد من المهرجانات، وتم دعمه من المجلس القومي للمرأة.

دنيا

في عام 2006 تم عرض فيلم "دنيا"، وتعرض لانتقادات لاذعة، بسبب جرأة فكرته، إذ تدور أحداثه حول "دنيا" الطالبة التي تدرس الشعر وتتعلم الرقص، على الرغم من معاناتها مع بعض المشاكل النفسية والعاطفية بسبب خضوعها لعملية "ختان"، في صغرها، إلا أنها تصر على تحطيم القيود والتقاليد.

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الفيلم من بطولة حنان ترك، محمد منير، فتحي عبد الوهاب، سوسن بدر، عايدة رياض، من تأليف وإخراج اللبنانية جوسلين صعب.

أسرار البنات

فيلم "أسرار البنات"، تم عرضه عام 2001، من الأفلام التي ناقشت عدة قضايا تتعلق بالشباب، ولكنه لم يغفل عن قضية الختان، حتى ولو تم مناقشاتها بشكل سريع، من خلال قيام أحد الأطباء ضمن أحداث الفيلم بإجراء عملية ختان لفتاة دون أن يبلغ أهلها، ظنًا منه أن الختان هو الطريقة الأصلح للحفاظ على شرف الفتاة.

الفيلم من بطولة كل من شريف رمزي ومايا شيحة وعزت أبو عوف وسوسن بدر ودلال عبدالعزيز ونور قدري وشوقي شامخ، من تأليف عزة شلبي وإخراج مجدي أحمد علي.

صرخة أنثى

مسلسل "صرخة أنثى"، تم عرضه عام 2007، وسلط الضوء أيضًا على ظاهرة الختان وخطورتها، مع التأكيد على أنها مجرد عادة سيئة تتوارثها الأجيال وليس لها أي أُسس علمية أو دينية.

المسلسل من بطولة داليا البحيري، طارق لطفي، سوسن بدر، إياد نصار، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، نبيل نور الدين، وفاء سالم، علاء زينهم، من تأليف محمد الغيطي، إخراج رائد لبيب.

ذات

تم عرضه للمرة الأولى عام 2013، وأظهر مشهد الختان بشكل صادم وعنيف في بداية المسلسل، مما يؤثر على نفسية الفتاة بالسلب، ويجعلها ترفض تكرار خطأ أسرتها مرة أخرى مع ابنتيها وترفض إجراء العملية لهما.

مسلسل "ذات" بطولة نيللي كريم مع باسم سمرة، انتصار، عمر السعيد، أحمد كمال وغيرهم من الفنانين، مأخوذ عن رواية "ذات" للكاتب صنع الله إبراهيم، تأليف نجلاء الحديني، سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج كاملة أبو ذكري.