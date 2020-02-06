محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: خضعت الفنانة راندا البحيري، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها مقلدة محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي. ونشرت "راندا"، الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "محمد صلاح في ليفربول وأنا في التجمع". وظهرت راندا في الصور وهي ترتدي ملابس رياضية وتقلد حركات الفرعون المصري. ويُعرض حاليًا لـ"رندا"، مسلسل "الأخ الكبير"، بطولة محمد رجب ومحمد عز ومحمود حجازي وهبة مجدي، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج "سينرجي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راندا البحيري تقلد محمد صلاح: "هو في ليفربول وأنا في التجمع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.