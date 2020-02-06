دوزي يتخطي بخليك معايا 15 مليون مشاهدة

تخطي النجم دوزي من خلال أغنية خليك معايا الحاجز 15 مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". وأغنية "خليك معايا" من كلمات عبد القادر دوزي وألحان الشاب كريم وتوزيع موسيقي مراد مجود. مجود. ويشار الي ان اخر اعمال النجم دوزي أغنية بعنوان "لوكان جا قلبك" والتي تقترب من 20 مليون مشاهدة بموقع "اليوتيوب".

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