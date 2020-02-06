فيديو.. ماجد المهندس يطرح قاضي غرام

طرح الفنان الكبير ماجد المهندس أغنية جديدة تحمل عنوان "قاضي غرامي" وذلك عبر قناة شركة روتانا علي "اليوتيوب". "اليوتيوب". أغنية "قاضي غرامي" كلمات سعودي والحان الموسيقار طلال وتوزيع موسيقي خالد عز ومكس وماستر عمرو هاشم. ومكس وماستر عمرو هاشم. ويشار الي ان اخر اعمال ماجد المهندس أغنية تحمل عنوان "ياللي احبك موت" والتي حققت 3 ملايين مشاهدة بموقع "اليوتيوب".

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