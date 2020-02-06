تستعد المطربة عاليا، إلى العودة من جديد لخوض تجربة الغناء بعد تعاونها منذ عدة سنوات مع الفنان تامر حسني، في أغنية"اطمن" حيث تطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "روق علينا" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وروجت عاليا، عن أغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بنشرها بوستر تشويقي للأغنية. أغنية "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.
وتتمنى عاليا، أن تحقق الأغنيةنجاحاً كبيراً فور طرحها، مؤكده على أن الفيديو كليب يضم أكثر من مفاجأه.
جدير بالذكر أن تامر حسني اكتشف موهبة عاليا منذ اكثر من 10 أعوام حيث تعاونت معه في غناء أغنية"اطمن" وهي ضمن أغاني ألبوم "اخترت صح" الذي تم اصداره عام 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعاونها مع تامر حسني في"اطمن".. عاليا تستعد لطرح روق علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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