هكذا روّج أحمد فهمي لحساب كلبته على إنستجرام

نشر الفنان أحمد فهمي مجموعة صور جديدة له برفقة كلبته "زيزي"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

ودشن "فهمي"، حسابًا جديدًا على "انستجرام"، لكلبته "زيزى"، وهي من نوع تشتزو ونشر اليوم

الخميس، عبر حسابه على نفس الموقع، صورة وهو يحمل الكلبة، وأرفق الصورة بتعليق "زيزى"، في محاولة منه للترويج لحسابها الجديد والذي دشنه تحت مسمى "زيزي فهمي".

وظهرت هنا الزاهد في الصور التي شاركها فهمي مع متابعيه عبر إنستجرام.

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ويعد مسلسل "الواد سيد الشحات"، هو آخر الأعمال الدرامية لأحمد فهمي، وشاركه بطولته زوجته الفنانة هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، محمد محمود، ياسر الطوبجي، وآخرون، والمسلسل من تأليف: مصطفى صقر، وإخراج: أحمد الجندي.