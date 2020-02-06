رغم رفض النقابة له.. حسن شاكوش الثاني عالميا على ساوند كلاود

يحتل المطرب الشعبي حسن شاكوش، المركز الثاني، لاكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود" بأغنية "بنت الجيران"، حيث حصدت أكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرةالأسبوع الحالى فقط.
جاء ذلك بعد نشر "إيلون ماسك" عملاق التكنولوجيا الرئيس التنفيذى لشركة" SpaceX " للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقا عليها "أكثر 8 أغانى استماعاً علىساوند كلاود".
ومن ناحية أخرى حصل "شاكوش" على درع يوتيوب الذهبى، وذلك بعد تخطى عدد مشتركى قناته على يوتيوب مليون مشترك.
جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية قد نفت ما أعلنه "شاكوش"، منذ عدة أيام خلال لقائه بأحد البرامج التلفزيونية عن انضمامه إلى نقابة المهن الموسيقية.
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