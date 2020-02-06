بعد رحيله .. محطات في حياة كيرك دوجلاس

تصدَّر الفنان الأمريكي ونجم السينما العالمية كيرك دوجلاس بطل "سبارتاكوس" محركات البحث المختلفة عقب إعلان خبر وفاته صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 103 أعوام، ليخيم الحزن على الجمهور العالمي برحيل أيقونة الأربعينات والخمسينات.

اقرأ أيضًا: حقيقة مرض بشرى بفيروس كورونا

وكان من أعلن الخبر والده الفنان مايكل دوجلاس في بيان صحفي، قال فيه: "إن السينما العالمية فقدت أسطورة حقيقية بموت والده، وممثلًا في العصر الذهبى للسينما العالمية، الذي تربَّى على أفلامه أجيال كثيرة، والتى كانت تقدم أهدافًا حقيقية، وتتناول قضايا تمس المواطن الأمريكي".

وكانت قد بدأت مسيرة كيرك دوجلاس في مجال السينما لعدة عقود في عام 1946 واشتهر بأدواره في أفلام مثل Tough Guys وSpartacus وSaturn 3.

Advertisements

واشتهر دوجلاس من خلال تأديته دور العبد المتمرد في الإمبراطورية الرومانية ومصارعًا في فيلم "سبارتاكوس" الشهير وذلك عام 1960، وقد نال أربع جوائز أوسكار على هذا الفيلم لأنه وضع في الفيلم اسم كاتب السيناريو دالتون ترومبو الوارد اسمه في القائمة السوداء للذين يشتبه في أنهم شيوعيون في حقبة ماكارثي وكانوا

يمنعون عن العمل.

اقرأ أيضًا: "بيكا وحفله بأمريكا وشاكوش مع إيلون مسك".. حكاية مطربين مهرجانات حول العالم

ومن أدواره الشهيرة شخصية جندي فرنسي في مهمة انتحارية فاشلة خلال الحرب العالمية الثانية في فيلم "باثس أوف غلوري" لعام 1957، وشخصية دوك هوليداي أسطورة الغرب الأمريكي في "غانفايت آت ذي أو كاي كورال" لنفس العام.



ونعاه الكثيرمن نجوم هوليود ومنهم الممثل والمخرج روبراينر حيث نعاه على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي بتويتر وقال: "إن دوجلاس سيظل دومًا أيقونة بين عظماء هوليوود. تقدَّم الصفوف لكسر القائمة السوداء".

الجدير بالذكر أن كيرك دوجلاس هو ممثل أمريكي من أصل روسي، ولد في 9 ديسمبر 1916 وهو والد الممثل مايكل دوجلاس.