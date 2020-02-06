راندا البحيري تقلد محمد صلاح

نشرت الفنانة راندا البحيري صورة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ترتدى بها ملابس محمد صلاح
علقت عليها قائلة محمد صلاح في ليڤرپول
يذكر أن النجمة شاركت فى مسلسل الأخ الكبير الذى تدور أحداثه في حيبولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي محمد رجب مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها سواء على الصعيد الأسري أو العملي.
هو من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
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