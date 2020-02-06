بعد 6 أسابيع من طرحه .. إيرادات فيلم الفلوس تتخطى الـ40 مليون جنيه

تجاوزتْ إيرادات فيلم الفلوس لتامر حسني الأربعين مليون بعد قرابة الستة أسابيع من طرحه في دور العرض المصرية ليتخطى بذلك إيرادات جميع الأفلام المطروحة في دور العرض حاليًّا.

يشار أن فيلم الفلوس تم طرحه في أواخر شهر ديسمبر

الماضي وشهد إقبالًا جماهيريًّ كبيرًا، تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول شاب يدعى سيف يحترف النصب وتستعين به فتاة ثرية لاستعادة أموالها المسروقة من نصاب آخر لتتوالى الأحداث والمفارقات.

الجدير بالذكر أن فيلم لفلوس يمثِّل التعاون الجديد بين كل من تامر حسني وزينة كذلك تشترك في بطولة الفيلم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، خالد الصاوي وغيرهم من نجوم الفن. الفيلم فكرة تامر حسني وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي ومن إنتاج وتوزيع نيوسينتشري ومن إخراج سعيد الماروق.