غدًا..عمرو دياب يلتقي بجمهوره السعودي في جدة

يستكمل الهضبة سلسلة حفلاته الناجحة في السعودية، وذلك بإحيائه حفلًا غنائيًّا يستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

يقام الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، في منطقة سماء

الغربية بجدة، ومن المتوقع أن يقدَّم دياب باقة غنائية متنوعة مما يفضلها جمهوره وخاصة من ألبومه الأخير "أنا غير"، بالإضافة إلى أغنياته القديمة ومنها "ميال، شوقنا، متخافيش، ليلي نهاري".

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ويستعد دياب لطرح ألبومه الجديد "سهران" يوم الأربعاء القادم الموافق 12 فبراير، الذي يضم 14 أغنية، منهم أغنيتي "هايعيش يفتكرني، ياروقانك" الذي طرحهما كمرحلة دعائية تسبق صدور الألبوم بالكامل.