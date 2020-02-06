وسام حنا: "مش بعيد نسحبكن من بيوتكن"

ميرنا وليد - بيروت - حذّر الممثل اللبناني ​وسام حنا​ الطبقة السياسية، مشيرا الى ان الشعب سيسحبهم من منازلهم بسبب الأوضاع المتردية التي تجتاح الوطن.

وكتب وسام على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: و نحنا كمان ما بقى حدا يلعب معنا ، المزح خلص كنا عم نخليكن تتبقطوا بالمطاعم بس هلق رح يجي وقت و مش بعيد نسحبكن من بيوتكن وننشركن بالساحات . وازا متكلين على الناس بطوائفكم تحميكن ، هني رح يركضوا قبل منا يسحبوكن و نحنا نتفرج . لانو العالم جاعت".

على صعيد آخر يشارك وسام حنا في مسلسل "سر".

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