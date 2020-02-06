بالصورة- ربيع الزين يعيّد والدته برسالة مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - وجّه ملك جمال لبنان السابق ​ربيع الزين​ رسالة مؤثرة الى والدته بمناسبة عيد ميلادها اليوم، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما وهو يزرع قبلة على خدها، وعلّق عليها قائلاً:

"يا من وجودك في دنيتي هو البركة،الرزق، والرحمة

عيد ميلادك يا أمي مناسبة تنسف أجمل المناسبات

وتغير كل المعادلات وتنهي كل التأويلات

على أن حبي لك هو أعظم إنجازاتي، وأرفع أوسمتي، ولو قُدّر لي أن اهديكي عمري وحياتي عربون وفاء لما بذلته من أجلنا لن أكون عادلا لأنها لا تساوي طلقة واحدة مذ كنت جنيناً في رحمك.

أمي يا حبيبتي لو جازت العبادة لغير الله لعبدتك.

كل عام ووجودك في حياتي هو السعادة".

الجدير ذكره أن ربيع الزين يعيش أجمل لحظات الأبوة بعدما رزقت زوجته بطفل إسمه "راين" وذلك بعد مرورهما بمحطات صعبة خسرا فيها توأم وجنين.