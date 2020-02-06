اليكم نصائح سوزان نجم الدين للوقاية من فيروس "كورونا"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ مقطع فيديو لها ظهرت فيه تضع كمامة على وجهها وترتدي قفازا، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعطت سوزان الجمهور نصائح للحماية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة والقفاز وشرب المياه، مؤكدة على ضرورة الوقاية من هذا الفيروس الخطير والفتّاك، مضيفة: الله يحميكم ويحميني ويحمي الجميع".

الجدير ذكره ان سوزان نجم الدين كانت قد ظهرت في العام الماضي بمسلسل "إبن أصول" الى جانب الفنان المصري حمادة هلال والمخرج محمد بكير، وقد قدّمت دور والدة هلال في أحداث المسلسل.

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