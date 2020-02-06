شاهدوا أيمن رضا مع حفيدته لأول مرة

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة جديدة للممثل السوري ​أيمن رضا​، ظهر فيها وهو يستلقي على السرير إلى جانب حفيدته الرضيعة، بطريقة طبيعية جداً.

وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بعفوية رضا، وعدم سعيه إلى وضع الأقنعة بحسب تعبيرهم، وتمنوا له ولحفيدته حياة مليئة بالسعادة.

يُذكر أن آخر عمل شارك فيه رضا، هو مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" العام الماضي، من بطولة سلوم حداد، عابد فهد، فادي صبيح، محمد حداقي، سمر سامي، ميسون أبو أسعد، هيا مرعشلي، علي كريم، وإخراج عمار فهد.

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