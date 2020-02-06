أزمة صورة ريم البارودي أمام الكعبة تتحول لحرب كلامية بينها وبين المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - تحولت أزمة صورة الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ التي ظهرت فيها من الحرم المكي امام الكعبة الشريفة أثناء أدائها لمناسك العمرة، إلى حرب كلامية بينها وبين المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

فلم تتردد البارودي في الردّ على الإنتقادات التي تلقتها على الصورة، وكان من بين التعليقات قول أحدهم: "ارحمونا.. نزلت صورة وانتي في الكعبة المشرفة والحمد لله...... ولما تنزلي مصر وتسهري هتنزلي صورة وانتي لابسة عريان وراجل حاطت إيديه عليكي وزجاج الخمرة حواليكي في كل حتة... كفاية النفاق والكدب على النفس يعني لازم الإنسان يصالح مع نفسه كده أو كده... ولما هقرر أنزل صورة بيت الله الحرام على صفحتي لازم كل تصرفاتي بعد كده".

لترد عليه البارودي: "بس يا أهبل يا مريض.. روح اتعالج وشوف نفسك".

بينما علق أحدهم: "طيب ما انتي بترجعي بتلبسي عريان.. إلخ يبقا إيه لزمة العمرة؟" لترد عليه البارودي: "وانت مالك خليك في نفسك هو انت ربنا اللي هيحاسب يا مريض يا مريض وبعدين هعمل لك بلوك زيك زي المرضى الباقيين".

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