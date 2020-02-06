نجوى كرم وراغب علامة وشيرين عبد الوهاب وغيرهم في أوبريت غنائي

ميرنا وليد - بيروت - تشارك الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ في أضخم اوبريت غنائي إنساني، والذي سيكون من ضمن الدورة الثالثة من "صناع الأمل" الذي سيقام خلال هذا الشهر في دبي، برعاية حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشارك في الاوبريت صابر الرباعي، و​راغب علامة​، و​شيرين عبد الوهاب​، وأصالة، ولطيفة، وحسين الجسمي، وسعد لمجرد وفايز السعيد، وحاتم العراقي، ومحمد عساف، وأحمد جمال، وفؤاد عبد الواحد.

ومن ناحية أخرى، تشرك كرم حالياً في لجنة تحكيم "The Voive Senior" إلى جانب الفنانين ملحم زين وسميرة سعيد وهاني شاكر.

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