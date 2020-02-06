تراند اليوم : أوعي كيد النسا .. تامر حسني ينشر رسالة غزل من معجبة

نشر نجم الجيل تامر حسني، صورة، لإحدى معجباته عبر حسابه على “instgram”، من خلال خاصية “story”.

وعلقت الفتاة على الصورة “بحبك يا قدوتي وسعادتي وروحي.. بحبك يا أغلى حدا على قلبي”.

ورد تامر حسني على هذا التعليق: “ربنا يخليكي ليا ويحفظك، فرحان إني غالي عندك كدا”.

من ناحية أخرى، حقق فيلم “الفلوس”، إيرادات تخطت حاجز الـ 40 مليون جنيه، بعد 6 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي.

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الفيلم بطولة تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وتدور أحداث الفيلم حول “سيف”، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

كان الفيلم تعرض لقرصنة قبل أيام، وتم تداوله عبر موقع فيس بوك قبل أن تسيطر الشركة المنتجة على الوضع وتقوم بحذفه.