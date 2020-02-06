تراند اليوم : إليسا تنشر صورة أثناء تسجيل ألبومها الجديد – صورة

أشعلت الفنانة اللبنانية إليسا السوشيال ميديا بعد نشرها صورة عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر من الاستديو خلال التحضير لأغنيات ألبومها الجديد.

وكتبت إليسا: “ما بدي حمّسكن كتير، بس بعد في بس تسجيل ٤ أغاني! قدي بتقولو عدد الأغاني بالألبوم؟ وقلبي بيقلي بعد رح يجي أغاني حلوة”.

وانهالت تعليقات الجمهور على صورة اليسا قائلين: “صراحة لا اليسا ملكة الاختيارات ، ناطر الالبوم على نار بقول 16 غنية بهالألبوم ومتأكدين بخياراتك العظيمـة كالعادة والألبوم حيكسر الدنيا”.

وتحيي إليسا حفل يوم 14 فبراير في القرية العالمية بـ دبي، ويعد ذلك الحفل الثالث لإليسا في القرية العالمية بعد حفلها العام الماضي الذي كان الأول لها بعد سقوطها في حفلها في فبراير 2018 إثر فقدانها الوعي خلال فترة علاجها من سرطان الثدي التي بقيت سرية حتى أغسطس 2018.

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