لقطات تبين كيف دعمت اليمنية أروى حلا الترك بعد هجوم الجمهور ضد الأخيرة

الخميس 6 فبراير 2020

أروى

حرصت اليمنية أروى على دعم النجمة البحرينية الشابة حلا الترك بعد انتقاد الجمهور للأخيرة بشكل قاسٍ بسبب مشاكلها العائلية مع والدتها والتي تصدرت عناوين الأخبار على مدى الأيام القليلة الماضية.



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فقد ظهرت أروى مع حلا الترك مؤخراً ضمن أحدث حلقات برنامج "كاربول كاريوكي" مع الإعلامي السعودي هشام الهويش والمقرر عرضها قريباً، حيث استغلت النجمة اليمنية اجتماعهما سوياً وقامت بتسجيل مقطع فيديو برفقة الفنانة البحرينية الصاعدة وعبرت من خلاله عن دعمها لها وإعجابها بخطواتها الفنية المتتالية، حيث نشرت الفيديو عبر حسابها على "انستقرام" وعلقت عليه بقولها: "ياناس اموت عليها هالبنت".

وكانت حلا الترك قد تعرضت لانتقادات حادة مؤخراً بسبب قرارها برفع دعوى قضائية ضد والدتها منى السابر، بعد أن تقدمت بشكاوى إلى مركز حقوق الطفل ومركز شرطة جنوب العاصمة ومركز النبي صالح وآخرها في النيابة العامة بتاريخ 31 ديسمبر 2019 بسبب ظهور والدتها في مقاطع فيديو تسيء من خلالها إلى النجمة البحرينية الشابة وجدتها بتعليقات مؤذية.

لكن الفنانة الشابة رفضت الرد على منتقديها واكتفت بنشر تعليق واحد عبر حسابها على "انستقرام" منذ نحو يومين، كتبت من خلاله فقط: "أحبكم في الله".