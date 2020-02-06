رد فعل طريف من تامر حسني بعد أن التقى أطول حارس أمن في السعودية

الخميس 6 فبراير 2020

تامر حسني

أبدى تامر حسني رد فعل طريف وغريب بعد أن التقى أطول حارس أمني في السعودية، حيث قام بنفسه برصد وتسجيل تفاصيل الموقف من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "انستقرام".



وظهر تامر حسني في مقطع الفيديو برفقة الحارس الخاص الذي ذكر أنه يحمل اسم شكال، مستعرضاً الفارق المذهل في الطول بينهما، حيث قال في تعليقه على ذلك الفارق: "حبيبى يا شكال.. كل سنة وأنت طيب.. وإن شاء الله كل سنة أشوفك.. بصحة وعافية وتفضل تطول وتكبر وتطول تاني..ما شاء الله الله أكبر”.

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حيث لاحظ الجمهور أن شكال كان جالسا، وكان ينهض رويداً رويداً مع كل دعوة يدعو له بها النجم المصري، حتى صار طوله مناطحاً لسقف القاعة، وهو ما دفع بطل فيلم "الفلوس" للتعليق على الفيديو عبر حسابه على انستقرام، بقوله: "عشان تعرفوا إن دعواتي مستجابة.. ربنا ينجحكوا ها قولولي ادعيلكوا بإيه”.

ويستعد تامر حسني لإحياء حفل جديد في مدينة جدة السعودية ضمن حدث JTTX Music Festival المعروف أيضاً باسم مهرجان جدة الموسيقي، وذلك يوم 27 فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أن النجم المصري قد نعا مؤخراً وفاة الفنانة القديرة نادية لطفى من خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث كتب من خلالها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت منذ قليل الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83 عامًا بعد صراع مع المرض.. نسألكم الفاتحة والدعاء".